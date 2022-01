Jochen Schropp zeigt auf Instagram seinen Verlobten

"Happy 2022!" schrieb Moderator Jochen Schropp (43) zu einem der seltenen Pärchenfotos mit seinem Verlobten Norman, das er am vergangenen Sonntag auf Instagram veröffentlichte . Zu sehen sind die beiden eng umschlungen kurz vor oder nach einem Kuss in Haute Cabriere Cellar, Franchheok, Südafrika.

Ob die beiden nur zum Urlaub in Südafrika sind oder ob ihr Aufenthalt dort schon mit der bevorstehenden Hochzeit zu tun hat, lässt Schropp offen.

Mitte Dezember hatte er Moderatorin Bella Lesnik im "Exclusiv"-Podcast erklärt: "Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir heiraten werden. Wir haben uns ja in Kapstadt vor vier Jahren wiedergetroffen und haben uns vor acht oder neun Jahren in Berlin bei einem Mittagessen-Date kennengelernt. Jetzt ist aktuell die Überlegung, ob wir in Kapstadt feiern, weil wir es als zweites Zuhause sehen."