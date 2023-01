Julia Beautx: Von der Youtuberin zur Schauspielerin

Es ist ziemlich erstaunlich, was Julia Willecke mit ihren 23 Jahren schon geschafft hat. Angefangen hat alles Anfang 2014, als die Schülerin Videos für die Plattform Youtube drehte. Die Klickzahlen nahmen zu, und immer mehr schauten sich an, wie die Abiturientin beispielsweise in sogenannten Hauls vorstellte, was sie sich alles gekauft hat. Schminktipps, Life-Hacks, Ausschnitte aus ihrem alltäglichen Leben – das alles gibt es für ihre Follower in einfach zu konsumierender Häppchenform.