Kratzer im Gesicht & Verband: Was ist mit Til Schweiger passiert?

Die Bilder wurden laut Angaben von rtl.de am 26. Oktober am Flughafen von Palma de Mallorca aufgenommen und zeigen Til Schweiger mit einer bandagierten Hand und Schrammen im Gesicht. Was genau mit Til Schweiger passiert ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eine Anfrage des Kölner Senders an Til Schweigers Management blieb bisher ohne Antwort und auch der Darsteller selbst hält sich bedeckt; sein letzter Instagram-Post liegt bereits 14 Wochen zurück.