Kritik an Til Schweiger nach Belarus-Lob: Jetzt reagiert er

Buch sei "respektlos"

Nach heftiger Kritik: Jamie Oliver zieht Roman zurück

Jamie Oliver zieht seinen Fantasyroman 'Billy and the Epic Escape' zurück, nachdem australische Ureinwohner Kritik an der Darstellung indigener Themen geübt haben. Der britische Starkoch entschuldigt sich und reagiert auf die scharfen Vorwürfe.

