Lars Eidinger brauchte Alkohol um "Scham abzulegen"

Lars Eidinger , einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, spricht offen über seinen früheren Alkoholkonsum und dessen Rolle in seiner Kunst. In einem Gespräch mit Michel Friedman enthüllt er, wie der Alkohol ihm half, Scham abzulegen und Präsenz auf der Bühne zu erzeugen.

Als langjähriges Mitglied der Schaubühne Berlin prägte er mit seiner Präsenz zahlreiche Produktionen: Die Karriere von Schauspielstar Lars Eidinger begann am Theater. Doch nicht nur Talent trieb ihn an. In einem Gespräch mit Michel Friedman (68) in dessen Reihe "Friedman in der Oper" offenbarte der Schauspieler, dass Alkohol ein entscheidender Faktor in seinem kreativen Prozess war.