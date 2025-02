"Let's Dance"-Juror privat: Das ist Liebesleben von Jorge González

Jorge González ist einer von wenigen, für den Heidi Klums Casting-Format „Germany’s Next Topmodel“ ein echtes Karriere-Sprungbrett wurde. Denn als der gebürtige Kubaner 2009 Bruce Darnell als Choreograf ablöste, avancierte er laut der „Frankfurter Allgemeinen“ zum „heimlichen Star“ der Show. Die Liebe zum Tanz konnte González dann vier Jahre später als Juror bei „Let’s Dance“ voll ausleben. Apropos Liebe. Wie steht es eigentlich um sein Liebesleben?

Jorge González hat seine Heimat wegen Liebesdingen verlassen Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila: Der vollständige Name von Jorge González klingt fast wie eine Liebeserklärung. Doch in seiner kubanischen Heimat konnte er seine Liebe nicht ausleben. Denn eine Erkenntnis reifte beim späteren Model bereits früh: „Mit fünf Jahren wusste ich schon, dass ich schwul bin.“ Allerdings seien die Ansichten in Kuba gegenüber Homosexualität so restriktiv, dass ein Mann dort besser kriminell als schwul sei. Also verließ er 1985 sein Heimatland.

Der Kubaner fand sein Liebesglück in Deutschland Das Glück in der Liebe wartete schließlich in Hamburg auf Jorge González. Beim Partner seines Herzens handelte es sich jedoch weder um ein Model oder einen Tänzer noch um einen anderen Künstler. Der Kubaner verliebte sich in einen deutschen Geschäftsmann, den er aber konsequent aus der Öffentlichkeit heraushielt. 2006 verlobten sich die beiden sogar. Alles schien bereit für eine intime Hochzeitsfeier, wie sie dem gebürtigen Kubaner, der seit 2011 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, vorschwebt: „Ich möchte im kleinen Rahmen am Strand heiraten – mit guten Freunden und der Familie.“

Überraschendes Liebes-Aus nach 25 Jahren Doch 2020 oder 2021 kam es dann zum Bruch zwischen Jorge González und seinem Partner. Das verdeutlichte unter anderem eine Aussage gegenüber seinen Mit-Juroren bei „Let’s Dance“ in der Sendung vom 5. März 2021: „Ich bin Single. Ich kann flirten.“ Diese Trennung wiegt schwer. Schließlich waren die beiden rund 25 Jahre lang ein Paar und davon fast 15 Jahre verlobt gewesen. Angesichts des Statements, das der Geschäftsmann bei Facebook in englischer Sprache veröffentlichte, dürfe es sich immerhin um eine Trennung im Guten gehandelt haben: „Nach vielen guten Jahren in meiner Beziehung war es Zeit, weiterzumachen und ein neues Kapitel zu öffnen: Liebe geht, Freundschaft bleibt.“

So sieht es derzeit mit Jorge González und der Liebe aus Der Choreograf scheint die Liebe aber inzwischen wieder gefunden zu haben. So veröffentlichte er im Februar 2022 ein – ziemlich unscharfes – Video von den Malediven. Dieses zeigt, wie er küssend und Händchen haltend seinen Urlaub mit einem Mann genießt. Im Juni 2023 bestätigte der Paradiesvogel auch dem „Berliner Kurier“, dass er wieder verliebt sei. Zunächst gab sich González dabei ausweichend: „Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen.“ Auf Nachfrage erläuterte er aber genauer das Ausmaß seiner Verliebtheit: „Auch in eine Person, ja.“ Dazu passt ein Foto auf seinem Instagram-Account. Der Schnappschuss zeigt ihn am Strand mit einem Mann, dem er liebevoll seine Hand auf den Oberschenkel legt. Dabei sprechen die Hashtags unter dem Bild Bände. Diese lauten #happy, #love sowie #loveislove.