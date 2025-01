Marie Reim klagt über Ablehnung der Schlagerbranche: "Die laden wir jetzt erst mal nicht mehr ein"

So sei sie bereits zu Schulzeiten "extrem gemobbt" worden, erklärt die gebürtige Kölnerin: "Kinder können so furchtbar gemein sein. Ich war immer zu bunt, ich hab mir die Haare auf 12 Millimeter abrasiert, weil ich's cool fand." Viele in ihrem Umfeld hätten das als "abstoßend, aufgesetzt, drüber" abgewertet. Marie Reim: "Ich war immer sehr anders. Ich dachte mir: Was mache ich falsch? Ich hatte so viel Liebe in mir, so viele Ideen und habe immer nur einen auf den Deckel bekommen."