Mark Keller über "Bergdoktor" Hans Sigl: „Der ballert von morgens bis abends durch“

Nicht nur vor der Kamera hat es der "Bergdoktor" häufig mit stressigen Einsätzen zu tun. Auch Hauptdarsteller Hans Sigl steht unter Druck, den straffen Zeitplan am Set einzuhalten. Der 55-Jährige und Schauspiel-Kollege Mark Keller haben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben.

Rebecca Immanuel versorgt als Dr. Vera Fendrich für ihre Patienten in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch die 53-Jährige hat neben der Schauspielerei eine weitere Leidenschaft - das Singen von Schlager. Ihren neuen Song präsentierte Rebecca Immanuel in der letzten Ausgabe von "Immer wieder sonntags". Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Sobald die Dreharbeiten beendet sind, braucht der Schauspieler Urlaub zur Regeneration. Den verbringt der 55-Jährige am liebsten zu Hause: "Man mag es kaum glauben, aber ich bin auch gerne zu Hause. Ich bin viel unterwegs, aber ich habe ein schönes Zuhause und das werde ich auch am Ammersee genießen".

Unterschiedliche Stresslevel

Dass Hans Sigl mit seiner Rolle gut ausgelastet ist, bestätigte Serien-Kollege Mark Keller: "Der ballert von morgens bis abends durch" – und das 120 Tage im Jahr. Seit 2007 ist der Schauspieler als Dr. Alexander Kahnweiler in "Der Bergdoktor" zusehen. Mark Keller hingegen hat nicht so viel Stress am Set. "Für mich ist das immer wie Urlaub. Ich komme da hin, hab dann vier Tage, ein schönes Hotel, die beste Lebensqualität in den Bergen und natürlich jede Menge Spaß beim Drehen, weil meine Rolle ja etwas skurriler ist", verriet der 59-Jährige im Interview im YouTube-Format "Webtalkshow".