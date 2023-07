Matt Damon gesteht: Mein schlimmster Kuss aller Zeiten. Was mit Scarlett Johansson am Set wirklich geschah, ist kaum zu glauben!

Geheim in Russland

Geheime Aufnahmen: ZDF-Doku beleuchtet Russlands Propaganda

Ein zehnjähriges Mädchen als "Verbrecherin", Unterricht, in dem Patriotismus gelehrt wird und Soldaten als Kanonenfutter: Die "frontal"-Doku "Geheim in Russland" gibt exklusive und grausame Einblicke in den Alltag der Russen.

