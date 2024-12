Maximilian Arland über den Bruch mit Florian Silbereisen: "Ich wünsche mir, dass es so wird wie früher"

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Geheime Gagen der Dschungelcamper enthüllt – so viel verdienen die Stars!

Nach dem spektakulären Showdown in Südafrika geht das beliebte Reality Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“! in wenigen Wochen live zurück in den australischen Busch. Hier findet ihr alle Infos zum Start, Sendeterminen, Teilnehmer und natürlich den geheimen Gagen der Stars.

MEHR