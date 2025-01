Mit dieser Taktik hat sich Yeliz Koc ihre "Dschungelcamp"-Teilnahme gesichert

In wenigen Tagen geht die beliebte Show „Ich bin ein Star- holt mich hier raus!“ in die nächste Runde und keine Geringere als Reality-Star Yeliz Koc wurde als eine von vielen weiteren Kandidaten offiziell bestätigt. Nun verriet sie ihre geheimen Vorbereitungen und was sie getan hat, um an dem RTL-Format teilzunehmen.

Nächstes Abenteuer Dschungelcamp 2023 holte sie sich den Sieg bei „Promi Big Brother“ und wagt jetzt, mit ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2025, das nächste Abenteuer. Für Yeliz geht damit ein großer Traum in Erfüllung, wie sie im RTL-Interview verriet: „Ich bin bereit und der Dschungel ist mein Traumformat. Ich warte schon seit acht Jahren darauf und jetzt ist es so weit.“ Allerdings wird sie auch hier einige Zeit von ihrer geliebten dreijährigen Tochter getrennt sein, was ihr sehr schwerfalle. Dennoch wird ihre Tochter während ihres Verbleibes im Camp immer ganz nah bei ihr sein, denn Yeliz Mutter, ihre Schwester sowie deren Ehemann und Kindern begleiten sie nach Australien.

Somit ist Yeliz Tochter bei ihrer Familie in den besten Händen. Doch einer fehlt im Reisegepäck: Ihr neuer, alter Freund Jannik. Kriselt es etwa nach so kurzer Zeit wieder bei dem Paar? Nein! Die Teilnahme am Dschungelcamp sowie die Begleitpersonen standen nämlich bereits fest, bevor es zu einem Liebescomeback der beiden kam.

Mit dieser Taktik hat sich Yeliz Koc ihre Teilnahme gesichert Seit Jahren wartet Yeliz Koc schon darauf, am Dschungelcamp teilzunehmen. 2023 soll sie schon während der Dreharbeiten des Camps die Weichen gestellt haben. Damals nahm Cecilia Asoro an dem Dschungel-Abenteuer teil. Yeliz Kocs Schwester Filiz, ist die Managerin der 29-Jährigen. Das gab dem Reality-Star die Möglichkeit, schon damals als Begleitperson nach Australien zu reisen und erlebte somit den Dschungelcamp-Dreh hautnah mit. Nach Bild-Infos war sie mit den übrigen Begleitpersonen im selben Hotel untergebracht und zeigte sich auf Instagram mit den Busch-Kandidaten. Yeliz soll dabei mit den Machern des Dschungelcamps gesprochen haben und ihre zukünftige Teilnahme geplant haben.

Ihre Bemühungen haben sich gelohnt! Ihre diesjährige Teilnahme freut aber nicht nur Yeliz selbst, sondern auch die Oma ihrer Tochter Snow: „Das war ihr Traum, das freut mich für Yeliz. Hätte ich Zeit, wäre ich mitgeflogen!“, gab Natascha Ochsenknecht auf Social Media bekannt.

Das ist Yeliz Koc Yeliz Koc ist ein deutscher Reality-TV-Star und am 3.11.1993 in Hannover geboren. 2018 zog sie dann aus ihrer Heimatstadt nach Ravensburg. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Visagistin und arbeitet heute als Influencerin. Große Bekanntheit erlangte sie durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Der Bachelor 2018“, wo sie als eine von 24 Single Ladies das Herz des damaligen Bachelors Daniel Völz erobern wollte. Am Ende entschied sich Völz aber für Kandidatin Kristina Yantsen. Dennoch blieb Yeliz Koc in Erinnerung, als sie dem Bachelor in der „Nacht der Rosen“ eine Ohrfeige gab. Nach ihrer Teilnahme entschied sie sich auch in dem Format „Bachelor in Paradise 2018“ anzutreten, wo sie ihren späteren Freund Johannes Haller („Die Bachelorette 2017“) kennen und lieben lernte. Für ihn zog sie im selben Jahr nach Ravensburg, doch ihre Beziehung hielt nicht lange und das Paar gab 2019 die offizielle Trennung bekannt. Nach einem erneuten Anlauf trennte sie sich Ende Dezember 2019 endgültig.

Gemeinsames Kind mit Jimi-Blue Ochsenknecht 2023 war sie dann im deutschen Reality-Format „Make Love Fake Love“ zu sehen, wo sie Jannik Kontalis kennenlernte und mit ihm eine Beziehung einging. Das Glück der beiden hielt aber nicht lange. Angeblich soll Kontalis ihr fremdgegangen sein. Nach einem Liebescomeback zerbrach die Beziehung final - bis jetzt! Im August 2020 wurde dann ihre Beziehung zum Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht bekannt. Aus dieser Verbindung entstand die gemeinsame Tochter Snow Elaine, die im Jahr 2021 das Licht der Welt erblickte. Allerdings trennte sich das Paar noch während der Schwangerschaft. Anfang 2025 gab Yeliz Koc bekannt, dass sie und Jannik Kontalis wieder in einer Beziehung sind und machte damit ihr persönliches Happy End perfekt.