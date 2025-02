Nach Instagram-Post: Wird Florian Silbereisen der "Traumschiff"-Dreh zu viel?

Der Kapitän freut sich auf "den ersten Landgang"

Denn trotz seiner Rolle in der ZDF-Serie scheint Florian Silbereisen kein geborener Seemann zu sein. "Nach langen Tagen auf See mit Wasser, Wasser, Wasser, egal wohin man schaut, freut man sich über jede Insel, die man sieht… und noch mehr auf den ersten Landgang…", lässt er seine Fans unter einem Bild wissen, auf dem Silbereisen auf eine Insel in der Ferne deutet. Trotz allem Komfort an Bord der MS Amadea scheint sich der Schlagerstar wieder festen Boden unter den Füßen zu wünschen.