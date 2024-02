Nach „Nord bei Nordwest“-Ausstieg: Was macht Henny Reents denn heute?

Seit 2014 ermittelt das Team von „Nord bei Nordwest“. Neben Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse wurde Henny Reents, als Dorfpolizistin Lona Vogt, zum TV-Liebling. Doch 2020, nach sechs Jahren, war plötzlich Schluss. Was macht die beliebte TV-Ermittlerin nach ihrem „Nord bei Nordwest“-Aus?

Leicht sei ihr der Abschied aus der Krimi-Serie „Nord bei Nordwest“ nicht gefallen, erklärte Henny Reents nach ihrem Ausstieg. Bei Top-Einschaltquoten und einer großen Fan-Gemeinde hatte die Schauspielerin dennoch das Bedürfnis zu gehen. „Ich hatte das Gefühl, ich gehe an dem höchsten Punkt für mich, für meine Figur. Ich hatte das Gefühl, die ist auserzählt", verriet sie in einer „Webtalkshow“. Nachdem ihre Figur den Serientod starb, übernahm Jana Klinge als Hannah Wagner ihren Platz im Krimi. Henny Reents hat sich stattdessen andere Projekte vorgenommen.

Vom Krimi zur Comedy Im Dezember 2022 war Henny Reents in dem Fernsehfilm „Die Innenministerkonferenz“, an der Seite von Jan Böhmermann zu sehen. Ihre lustige Seite zeigte sie in der Serie „Jerks". Dort hatte sie einen Gastauftritt als Mutter von Christian Ulmen.

Danach ging es für Henny Reents, mit der RTL-Serie „Sonderlage“, wieder in den Job einer TV-Ermittlerin. Doch nach nur zwei Folgen wurde die Krimi-Serie eingestellt. Zudem war sie Teil der sechsteiligen französischen Krimi-Fernsehserie "Die schwarzen Schmetterlinge". 2022 übernahm sie die Rolle der Manuela Miller in der ZDF-Familienserie "Gestern waren wir noch Kinder". Trotz der TV-Produktionen ist Henny Rennts dem Theater treu geblieben und spielte nach ihrem „Nord bei Nordwest“-Aus im Schiller Theater in Berlin weiter.

Im Frühsommer 2023 stand Henny Reents erneut für ihre der Rolle der Scotland Yard-Ermittlerin Kate Linville in dem Charlotte Link Thriller „Ohne Schuld“ vor der Kamera.