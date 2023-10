Nach "Sommerhaus": Claudia Oberts Geburtstag endet in Kneipe: "Ich will vier Flaschen Schampus schaffen!"

Glückwunsch! Claudia Obert wurde am 25. September 62 Jahre alt. Natürlich wurde ihr Ehrentag mit Freund Max Suhr (25) und jeder Menge Alkohol gefeiert. "Heute schenke ich mir selbst eine Druck-Betankung, ich will vier Flaschen Schampus schaffen!", kündigte die Unternehmerin an. Der Geburtstag endete mit ihren "Saufkumpanen" in der Kneipe.

Wenn etwas an Claudia Oberts Geburtstag nicht fehlen darf, dann ist es natürlich der Schampus. Den gab es in großen Flaschen von Max Suhr geschenkt. Doch das war nicht das einzige Präsent des 25-Jährigen. "Erst mal hat sie jede Menge Haribo bekommen. Natürlich die sauren. Das hilft auch gegen den Kater am nächsten Morgen. Dazu noch von Gucci ein schöner Seidenschal, Handtücher, dazu einen passenden Bademantel", verriet der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer (bei RTL und RTL+)*. Ihren Geburtstag verbrachte die geschäftstüchtige Unternehmerin übrigens in ihrem Luxus-Shop in Hamburg.

Mit den "Saufkumpanen" in die Kneipe Doch als die Arbeit getan war, knallten wieder die Korken. "Später habe ich alle meine Saufkumpanen ins ‚Wattkorn‘ von Michael Wollenberg eingeladen. Ich habe die Leber einer südbadischen Winzerin, die kann einiges ab. Der erste Gratulant war Ronald Schill aus Rio, Punkt 0 Uhr", berichtete Claudia Obert der Bild. Mit dem ehemaligen "knallharten" Amtsrichter Ronald Schill pflegt die "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin eine Freundschaft. Zusammen nahmen sie an „Promis unter Palmen“ teil und haben eine Vorliebe für Alkohol, ausschweifende Partys und skurrile Auftritte.

"Ronald Schill wäre ein Mann für mich, mit dem ich zusammen in der Politik arbeiten würde. Wir könnten zusammen sehr erfolgreich sein und einiges für Deutschland tun", ist Claudia Obert gegenüber Bild überzeugt. Doch an ihrem 62. Geburtstag wünscht sich Claudia Obert nur einen an ihrer Seite: "Am schönsten ist, dass Max bei mir ist. Der weiß, wie man Frauen verwöhnt."