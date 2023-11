Nach bitterer Enttäuschung für Claudia Obert: "Ich hab' nur eine hohe Meinung von mir"

Netflix-Dokuserie mit Peter Dinklage

"How to Become a Mob Boss?": Interesse an einem Job als Mafia-Boss?

Mit der neuen Dokuserie „How to Become a Mob Boss?“ gewährt Netflix ab dem 14. November 2023 in insgesamt sechs Episoden tiefe Einblicke in die Schicksale und Erfolgsstrategien berühmt-berüchtigter Mafia-Bosse und ihrer „Mitarbeiter“. „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage führt als Erzähler durch den schwarzhumorigen DIY-Leitfaden.

MEHR