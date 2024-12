"Nächte durchgefeiert": Silbereisen und Helene Fischer feiern Party auf ZDF-Traumschiff

An Bord des ZDF-"Traumschiffs" passieren nicht nur vor der Kamera interessante Geschichten. Wenn die Schauspieler unter sich sind, gibt es anscheinend rauschende Feste auf dem Urlaubsdampfer. So war es wohl auch bei dem Dreh für die Episode, die am 26. Dezember ausgestrahlt wird. Überraschenderweise war neben Florian Silbereisen auch Schlagerqueen Helene Fischer auf dem "Traumschiff". Gemeinsam soll das Ex-Paar den Geburtstag einer Freundin gefeiert haben, die Teil der Crew ist.

Helene Fischer privat an Bord des ZDF-"Traumschiffs"

Am 26. Dezember ist zusehen, wie das ZDF-"Traumschiff" im Hudson Valley in den USA anlegt. Die Dreharbeiten begannen bereits im Juni in New York. Danach ging die Reise weiter nach Island, Norwegen und Spitzbergen. In dieser Folge ist Natalia Avelon mit an Bord. Auf dem "Traumschiff" spielt sie die Tochter des Traumschiff-Reeders Hansen (Peter Kremer). Während der Reise will der Patriat entscheiden, ob seine Tochter oder sein Sohn die Nachfolge seines Unternehmens antreten soll.