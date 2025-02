Neue Fakten: Florian Silbereisen zeigt sich von unbekannter Seite

Schon seit seiner frühen Jugend steht Florian Silbereisen in der Öffentlichkeit. Immer wieder wird versucht, etwas Privates aus dem Schlagerstar herauszukitzeln. Vieles ist über den 43-Jährigen bekannt. Doch es gibt einige interessante Fakten über Florian Silbereisen, die viele Fans noch nicht wussten. Wir haben hier spannende Infos über den Entertainer zusammengetragen, die sicherlich für Staunen sorgen.

1. Florian Silbereisen und die polizeilichen Vorfälle

Florian Silbereisen im Konflikt mit den Gesetzeshütern? Der Entertainer ist für seine freundliche und bodenständige Art bekannt und dennoch war er in polizeiliche Vorfälle verwickelt. Da wären insbesondere zwei Ereignisse zu nennen. Zum einen wurde wegen Florian Silbereisen ein Polizeieinsatz ausgelöst, als er 2010 den Passauer Weihnachtsmarkt besuchte. Dort trank der Schlagerstar etwas zu viel Glühwein, wie er selbst zugab und begann lautstark zu randalieren. Dabei soll er an Tischen gerüttelt haben. Prompt wurde die Polizei gerufen. "Das ist mir sehr peinlich und ich kann mich dafür nur entschuldigen", erklärte der 43-Jährige im Nachhinein. Zwei Jahre später sorgte Florian Silbereisen mit einer rasanten Fahrt auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Nürnberg für Schlagzeilen. Der Entertainer soll mit 123 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein, obwohl nur 80 erlaubt gewesen waren. Dafür kassierte der Schlagersänger nicht nur ein Bußgeld von 160 Euro und drei Punkte in Flensburg, er musste zudem ein Monat lang auf seinen Führerschein verzichten, wie unter anderem Stern.de berichtete. Der Musiker zeigte sich reuevoll und akzeptierte die Strafe.