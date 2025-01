Neue Fakten über Florian Silbereisen: Hättest du so etwas dem Schlagerstar zugetraut?

Neues Drama

„Vigil“ Staffel 2: Drohnen statt U-Boot

Vor drei Jahren begeisterte ARTE mit der britischen Thrillerserie „Vigil“, in der zwei Ermittlerinnen einen komplizierten Fall an Bord eines Atom-U-Boots aufklären mussten. In der zweiten Staffel sind Amy Silva (Suranne Jones) und Kirsten Longacre (Rose Leslie) erneut in einem Geflecht aus Militärs und Geheimagenten unterwegs – allerdings spielt das U-Boot diesmal keine Rolle.

MEHR