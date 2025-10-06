Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche

Es wird sich einiges ändern im nächsten Bond-Film. Mit Denis Villeneuve ist nicht nur ein neuer Regisseur am Start. Auch die kreative Kontrolle geht nun an die Amazon MGM Studios und liegt damit nicht mehr bei den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michel G. Wilson. Der Film wird dann unter der Leitung des Produzentenduos Amy Pascal und David Heyman entstehen, die den Doppel-Null-Agenten in eine neue Ära führen sollen.

Das muss der neue Bond-Darsteller mitbringen Die Rolle des 007-Agenten ist heiß begehrt. Wer sie ergattert, kann sich zur Hollywood-Elite zählen. Daniel Craigs Nachfolger wurden in den vergangenen Monaten heiß diskutiert: Mal standen die Briten Henry Cavill, Tom Hardy sowie Tom Holland ganz oben im Gespräch. Dann der Australier Jacob Elordi oder der US-Amerikaner Glenn Powell.

Und so sehr die meisten dieser Darsteller ins Profil eines möglichen Bond-Darstellers passen würden – Hoffnungen auf die Rolle können sie sich wohl nicht mehr machen. Denn die Macher des nächsten Bond-Films sind auf der Suche nach einem „frischen Gesicht“, was für einen (noch) eher unbekannten Schauspieler sprechen dürfte. Der neue Bond soll auch verhältnismäßig jung sein – nicht älter als Ende 20 oder Anfang 30. Das zumindest berichtet das US-Branchen-Magazin „Deadline“.

Mit der Suche nach dem neuen Bond will Regisseur Denis Villeneuve auch noch ein bisschen warten: Erst nach Abschluss der Dreharbeiten für seinen Film "Dune III" soll es damit losgehen.

Rückbesinnung auf Roman-Vorlage Das heißt aber nicht, dass nicht schon längst am nächsten Film gearbeitet wird: Der britische Autor Steven Knight arbeitet bereits am Drehbuch. Knight zeichnet auch verantwortlich für die Fernsehserie "Peaky Blinders". Berichten zufolge soll sich der Autor dabei an den Romanen von James-Bond-Erfinder Ian Fleming orientieren.

2021 hatte der letzte James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" mit Daniel Craig in der Hauptrolle Premiere gefeiert. Craig hatte sich damit nach fünf Filmen von der Rolle verabschiedet. Der nächste Film markiert damit einen Neuanfang. Ein Startdatum ist bisher nicht bekannt. Die Dreharbeiten für den 26. Bond-Film sollen voraussichtlich 2027 beginnen.