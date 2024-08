Neuer "James Bond": Dieser bekannte Schauspieler wird wohl zum neuen 007-Agenten

James Bond alias Agent 007 ist eigentlich der Prototyp des unsterblichen Geheimagenten. Er konnte sich rund sechs Jahrzehnte lang als Filmheld aus jeder kniffligen Situation befreien und immer wieder scheinbar übermächtige Schurken besiegen. Umso überraschender war sein Ableben im letzten Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ aus dem Jahr 2021. Aber das war natürlich nur das Ende von Daniel Craig als James Bond, jedoch nicht das von Agent 007. Für einen endgültigen Schlussstrich ist das Bond-Franchise zu beliebt und erfolgreich. Wer könnte der nächste Schauspieler sein, der den britischen Geheimagenten im 26. (offiziellen) Bond-Film verkörpert, und was sollte er mitbringen?

Das Profil eines James Bond Nicht jeder kann James Bond spielen. Lange Zeit gab es ein besonders Anforderungsprofil: attraktives Aussehen, britischer Charme, durchtrainiert, kantig, sportlich und – last, but not least – schauspielerische Fähigkeiten. Nicht zu jung durfte er sein – 30 Jahre sollte ein gestandener Geheimagent schon sein. Aber eben auch nicht zu betagt: Ein Alter von rund 35 Jahren gilt als Optimum. Immerhin plant Bond-Produzentin Barbara Broccoli mit dem neuen Bond mindestens zehn bis zwölf Jahre zu arbeiten und in dieser Zeit drei bis vier Filme zu drehen. Dabei soll jederzeit eine gewisse Glaubwürdigkeit bei temporeichen Action-Szenen gegeben sein und das Ganze nicht zur Parodie verkommen – der in „Sag niemals nie“ deutlich über 50 Jahre alte Sean Connery lässt grüßen.

Das Publikum sollte den Schauspieler auch noch nicht zu sehr mit einer bestimmten Rolle identifizieren. Außerdem galten lange Zeit eine dunkle Haarfarbe und eine Größe von gut 1,85 Meter als Kriterien. Doch nicht erst der blonde Daniel Craig, der nur 178 Zentimeter misst, verstieß gegen das inoffizielle Regelwerk. Auch Pierce Brosnan war schon jenseits der 40, als er 1995 sein Debüt als 007 gab. Undenkbar scheint nur, dass aus dem Geheimagenten ihrer Majestät eine Geheimagentin wird. So erklärte Bond-Mastermind Barbara Broccoli einst: „James Bond wurde als Mann geschrieben. Wir müssen keine männlichen Charaktere in Frauen verwandeln.“

Der Favorit als neuer James Bond: Aaron Taylor-Johnson Am wahrscheinlichsten ist derzeit, dass Aaron Taylor-Johnson der neue Bond wird. Der charismatische Schauspieler erfüllt das klassische Bond-Anforderungsprofil fast perfekt. Er ist dunkelhaarig und mit einer Größe von 1,81 Meter immerhin noch ein Stück größer als Daniel Craig. Taylor-Johnson ist zudem Engländer – ein zusätzlicher Bonus, da viele Bond-Fans Traditionalisten sind, wenn es um Agent 007 geht. Mit 34 Jahren befindet sich der Brite gerade im besten Bond-Alter, verfügt über reichlich Filmerfahrung, steht dabei aber bisher nicht für eine bestimmte Rolle. So war er bereits 2003 in „Shanghai Knights“ zu sehen. Der Durchbruch gelang ihm 2010 mit der Superheldenkomödie „Kick-Ass“.

Auch Erfahrungen mit Agentenfilmen hat Taylor-Johnson, wie seine Auftritte in „Tenet“ sowie „The King’s Man: The Beginning“ beweisen. Zuletzt verkörperte er einen Killer in der temporeichen Actionkomödie „Bullet Train“ sowie einen Schauspieler in „The Fall Guy“. Ex-Bonds wie Pierce Brosnan oder George Lazenby äußerten sich positiv bezüglich der Eignung von Aaron Taylor-Johnson als Agent 007. Angeblich war Bond-Produzentin Barbara Broccoli bei einem Treffen von Aaron Taylor-Johnson höchst angetan. Das britische Boulevard-Blatt „The Sun“ behauptet sogar, dass dem Briten ein unterschriftsreifer Vertrag für die Rolle von 007 vorliege. Hat Aaron Taylor-Johnson vielleicht bereits als neuer Bond unterschrieben, sodass wir ihn schon bald im Geheimdienst Ihrer Majestät einen Martini schlürfen sehen?