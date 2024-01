Pietro Lombardi wird zum dritten Mal Vater!

Auf Instagram teilten sie ein Video, in dem kleine Strickschuhe und ein Ultraschallbild zu sehen sind. "Unbeschreibliche Liebe, Baby Nummer 2 kommt", schrieben sie unter den Beitrag. "Diese Liebe, die man in dem Moment verspürt, ist unbeschreiblich und wundervoll. Wir sind als Familie mehr als glücklich und dankbar diese Nachricht mit allen teilen zu dürfen und zu wachsen."

Pietro Lombardis Wunsch: "insgesamt drei Kinder plus Alessio"

Für den Sänger ist es jedoch nicht das zweite Kind. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels ging Sohnemann Alessio hervor – den er in der Verkündung nicht vergaß. "Aus 4 werden nun 5", heißt es zum Schluss im Text. Zahlreiche Fans und Promi-Kollegen gratulierten dem Paar, darunter auch Stefano Zarrella. "Glückwunsch von Herzen", schrieb er. Yeliz Koc schloss sich an: "Oh mein Gott, ich drehe durch! Wie schön ist das denn, herzlichen Glückwunsch!" Auch Jana Ina Zarrella und Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste beglückwünschten das Paar.