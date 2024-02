"Playboy"-Premiere: Erste Adelige auf dem Cover

"Ich würde mich wundern, wenn sie sich eine Ausgabe kaufen würden", erklärte sie, "aber ich hoffe natürlich darauf, dass sie es zumindest tolerieren." Im Interview mit dem "Playboy" verriet die Prinzessin auch, was sie mit den Bildern bewirken will: Sie möchte zeigen, "dass jede Frau schön ist, wie sie ist": "Man muss sich keinen Trends anpassen oder sich seinen Körper operieren lassen, nur um jemandem zu gefallen. Ich habe Schwangerschaftsstreifen und bin stolz darauf, sie zu zeigen."

Aufgrund ihres Titels kämpfe sie "den ganzen Tag gegen Vorurteile", wie sie dem Männermagazin erzählte, "aber dadurch, dass ich schon lange Fernsehen mache und in gewissen Lebensbereichen auch begleitet worden bin, zum Beispiel wie ich meinen Führerschein gemacht habe, wussten die Leute schon früh: Okay, die ist nicht ganz knusper, aber nett und witzig."

Heute sieht sie ihren Titel als "Segen" an, der ihr viele Türen ins Fernsehen öffnete. So war sie unter anderem in den Formaten "Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" zu sehen. "Ich will das Reale zurück ins Reality-TV bringen und den Leuten gleichzeitig zeigen, wer ich wirklich bin", erklärte Xenia Prinzessin von Sachsen dem "Playboy".