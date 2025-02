Private Party auf "Traumschiff": Florian Silbereisen und Helene Fischer feiern zusammen!

Helene Fischer privat an Bord des ZDF-"Traumschiffs"

Am 26. Dezember ist zusehen, wie das ZDF-"Traumschiff" im Hudson Valley in den USA anlegt. Die Dreharbeiten begannen bereits im Juni in New York. Danach ging die Reise weiter nach Island, Norwegen und Spitzbergen. In dieser Folge ist Natalia Avelon mit an Bord. Auf dem "Traumschiff" spielt sie die Tochter des Traumschiff-Reeders Hansen (Peter Kremer). Während der Reise will der Patriat entscheiden, ob seine Tochter oder sein Sohn die Nachfolge seines Unternehmens antreten soll.