RTL-Star bewertet Fußballer nach Aussehen – Neuers Freundin schaltet sich ein

"Oh mein Gott, der ist so hot! Der ist so underrated, den find ich richtig heiß", schwärmte Hemmer in einem Video, in dem sie mithilfe eines Instagram-Filters zehn zufällig ausgewählte DFB-Spieler anhand ihrer Attraktivität bewertete. Während Hemmer Koch auf Platz eins im Ranking setzte, hatte die Reality-Darstellerin für so manch anderen Kicker deutlich weniger schmeichelhafte Worte übrig.