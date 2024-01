Robert Downey Jr. überrascht mit "Oppenheimer"-Dankesrede: "Schlampig, unordentlich und faul"

2023 war Robert Downey Jr. neben Stars wie Cillian Murphy und Emily Blunt in Christopher Nolans "Oppenheimer" zu sehen. Im biografischen Historienfilm verkörperte er die Rolle des Lewis Strauss. Für seine außergewöhnliche Leistung wurde der Hollywoodstar mit einem Golden Globe als bester Nebendarsteller gewürdigt. Auch bei den Critics Choice Awards wurde er nun ausgezeichnet. In typischer Downey-Manier nahm er den Preis entgegen und hielt eine humorvolle Dankesrede.

Robert Downey Jr. wollte "paar Gedanken teilen"

Der "Oppenheimer"-Star begann seine Rede mit der Bemerkung, dass er über einige der Kritiken nachgedacht habe, die die Mitglieder der Critics Choice Association über seine Arbeit geschrieben hatten. "Ich habe heute Morgen gedacht: Ich liebe Kritiker. Sie haben mir so wundervolles Feedback gegeben, wirklich so viele tolle Momente, und einige davon sind so poetisch", erklärte der Schauspieler mit einem Augenzwinkern. Deswegen wolle er "ein paar ihrer Gedanken mit euch teilen, die sie im Laufe der Jahre geäußert haben".