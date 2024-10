Sandra Maischberger: "Ich sage dann immer, ich bin Maybrit Illner"

"Sandra Maischberger und Promi – irgendwie geht das in meinem Kopf nicht zusammen", findet Barbara Schöneberger. In ihrem Podcast "Frühstück bei Barbara!" spricht die Entertainerin mit Sandra Maischberger über das Leben in der Öffentlichkeit. "Damit, dass du als Journalistin auch berühmt wirst, war zu rechnen", glaubt die Gastgeberin.

"Ich sage dann immer, ich bin Maybrit Illner"

Barbara Schöneberger hat in der Vergangenheit bereits ähnliche Erfahrungen gemacht. "Das ist bei mir auch so", pflichtet sie ihrem Gast bei und gesteht, sich bei derartigen Verwechslungen dann einfach mit falschem Namen vorzustellen. Auch Sandra Maischberger scheint Gefallen daran zu finden, sich einen erfundenen Namen – in Schönebergers Fall laute dieser "Barbara Fleischberger" – zuzulegen. "Ich werde mir ein Alter Ego überlegen", beschließt sie. In der Zwischenzeit lasse sie die Irrtümer der Fans einfach so stehen: "Ich sage dann immer, ich bin Maybrit Illner – und ich komme damit durch."