Schlagerstar Beatrice Egli erklärt: "Ich hör auf"

Beatrice Egli befindet sich auf dem Höhenflug ihrer Karriere. Die 36-Jährige ist als Schlagersängerin erfolgreich und präsentiert im April eine neue Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show". Nun hat sich die Schweizerin auf Instagram gemeldet und dort verkündet: "Okay, ich sag’s jetzt einfach: Ich hör auf".

Schlagerstar spricht über Selbstzweifel Wenn man so erfolgreich ist, wie Beatrice Egli reist man von einem Termin zum nächsten. Dabei zeigt sich die gelernte Friseurin immer von ihrer strahlenden, freundlichen Seite. Doch obwohl sich die Schlagersängerin selbstbewusst und ausgeglichen zeigt, scheint die 36-Jährige des Öfteren von Selbstzweifeln geplagt zu sein. In privaten Stunden scheint sich Beatrice Egli Gedanken darüber zu machen, was andere Leute von ihr halten. Dass so etwas der Seele nicht guttut, weiß auch Beatrice Egli. Doch der Schlagerstar scheint genug von solchen negativen Gedanken zu haben. "Ich hör auf mit Selbstzweifeln, ich hör auf, einfach immer davonzurennen und nicht den Moment zu genießen", erklärt die Schweizerin auf Instagram.

Beatrice Egli über Lebenslust Mit diesen befreienden Worten kündigt Beatrice Egli ihren neuen Song „Hör nie auf damit“ an. "Ja, ich hör auf, mir Gedanken darüber zu machen, was andere über mich denken", schreibt die Musikerin dazu und erklärt weiter: "Aber womit ich niemals aufhören werde, ist, zu tanzen, zu lachen, zu leben, um meinen Träumen, um meinem Herzen zu folgen. All das möchte ich gemeinsam mit euch weiter tun".



Neue Show zu Ostern Ihr neues Lied wird Beatrice Egli sicherlich in der neuen Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show" präsentieren. Am Ostersamstag, dem 19. April, zeigt das Erste die Schlagersendung. Dort wird die Schweizerin auch ihr Duett "Starke Mädchen" mit Sarah Engels singen. Zuvor hatte die 36-Jährige auf Instagram einen Aufruf gestartet und versucht, Mädchen im Alter zwischen 7 und 13 Jahren zu animieren, sich bei ihr zu melden. Das Ergebnis dieses Aufrufs bekommen die Zuschauer in ihrer Sendung zu sehen. Die weiteren Gäste der Show werden im Laufe der kommenden Tage bekannt gegeben.