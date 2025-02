Schlagerstar Kerstin Ott enthüllt privates Geheimnis: "Unter meiner harten Schale"

In Kerstin Otts Leben gab es bereits verschiedene Wendungen. Zuletzt wollte die Schlagersängerin größeren Fokus auf ihre Gesundheit legen. Dafür stellte die 43-Jährige ihren Lebensstil radikal um. Nun hat Kerstin Ott eine neue Seite von sich gezeigt und ein privates Geheimnis gelüftet.

G. G. Anderson ist froh, dass seine Ehefrau die Herrin seiner Finanzen ist. Ohne sie, erklärt der Schlagerstar, wäre er "pleite oder tot". Doch in regelmäßigen Abständen feiert der 75-Jährige exzessive Kneipen-Nächte. Wie das aussieht, hat der Musiker im Interview beschrieben.

Schlagerstar verändert radikal den Lebensstil

Vorbei mit den Zigaretten und dem Alkohol. Kerstin Ott hat einen harten Schlussstrich unter ihr altes Leben gezogen. "Ich wollte einfach gesünder leben", berichtete die 43-Jährige der "Bild". Kein leichtes Unterfangen, denn die Schlagersängerin rauchte 30 Jahre lang und fing bereits in jungen Jahren mit dem Qualmen an. Mit Nikotinkaugummis und einem eisernen Willen kämpfte die gebürtige Berlinerin gegen die Sucht an - mit Erfolg. Zudem soll die Musikerin seitdem sich vegan ernähren und regelmäßig joggen. Doch nun verriet Kerstin Ott private Details, die man der taffen Sängerin kaum zugetraut hätte.