Schluss nach 19 Ehejahren: Heino Ferch aus Wohnung ausgezogen

Es ist das Ende einer Ära: Heino Ferch, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, und seine Ehefrau Marie-Jeanette, haben nach 19 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekanntgegeben. Die Nachricht kommt für viele überraschend, galt das Paar doch lange als Vorzeigebeispiel für eine harmonische Ehe in der Promi-Welt. Doch nun ist alles aus – und Fans fragen sich, was hinter dem Liebes-Aus steckt.

Ein Traumpaar am Ende Heino Ferch und Marie-Jeanette, die 2005 in einer romantischen Zeremonie auf der Nordseeinsel Föhr heirateten, galten immer als das perfekte Paar. Sie teilten nicht nur ihre Liebe für die Familie, sondern auch ihre Leidenschaft für die Kunst. Während Heino als einer der bekanntesten deutschen Schauspieler durch Filme wie „Der Untergang“ und Serien wie „Spiegel-Affäre“ Karriere machte, war Marie-Jeanette als erfolgreiche Kunsthistorikerin und Mutter ihrer drei gemeinsamen Kinder die starke Frau an seiner Seite.

Umso überraschender kommt jetzt die Nachricht ihrer Trennung. Über die genauen Gründe schweigt das Paar bislang, doch es ist klar, dass die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt sein soll. „Heino und Marie-Jeanette haben sich in aller Freundschaft getrennt“, so ein Insider aus dem näheren Umfeld des Paares. „Es gibt keinen großen Skandal oder böses Blut – sie haben einfach gemerkt, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.“

Kinder im Fokus Besonders für ihre drei Kinder – Ava, Gustav und Valentina – sei diese Zeit nicht leicht, berichten Insider. Heino und Marie-Jeanette haben immer großen Wert darauf gelegt, ihr Privatleben und vor allem das Leben ihrer Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Nun betonen sie, dass sie weiterhin gemeinsam für das Wohl ihrer Kinder sorgen werden und auch nach der Trennung als Eltern eng zusammenarbeiten wollen.

„Heino war immer ein sehr engagierter Vater, der trotz seiner vielen Dreharbeiten so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern verbracht hat“, erklärt ein Freund des Schauspielers. Auch in Zukunft wolle das Paar als Elternteam stark bleiben und sicherstellen, dass die Trennung für die Kinder so reibungslos wie möglich verläuft.

Fernbeziehung als möglicher Grund? Während die beiden bislang keine Details zur Trennung preisgegeben haben, gibt es Spekulationen darüber, dass die vielen beruflichen Verpflichtungen und die damit einhergehende Fernbeziehung eine Rolle gespielt haben könnten. Heino Ferch ist häufig für Dreharbeiten in ganz Europa unterwegs, während Marie-Jeanette sich in Hamburg um die Familie und ihre beruflichen Projekte gekümmert hat.

Eine solche räumliche Trennung kann auf Dauer belastend sein. „Es war nicht einfach, diese Entfernungen zu überbrücken“, so ein Insider. „Am Ende hat das sicher auch zu der Entscheidung beigetragen, getrennte Wege zu gehen.“ Dennoch betonen beide, dass sie sich weiterhin respektieren und es keine Streitereien um Besitz oder Kinder geben soll.

Promi-Kollegen reagieren betroffen Auch viele von Heino Ferchs Schauspielkollegen und Wegbegleitern haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet. So zeigte sich Veronica Ferres, eine enge Freundin der Familie, betroffen: „Es tut mir sehr leid zu hören, dass Heino und Marie-Jeanette sich trennen. Sie waren immer so ein tolles Paar.“ Sie betonte jedoch, dass sie Vertrauen in beide habe, dass sie diese schwierige Zeit meistern werden.

Auch Fans in den sozialen Netzwerken äußern sich überrascht und traurig über das Ehe-Aus. „Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet die beiden sich trennen“, schreibt ein Fan auf Instagram. „Aber manchmal passt es einfach nicht mehr, und es ist gut, dass sie in Freundschaft auseinandergehen.“

Ein Blick in die Zukunft Wie es für Heino Ferch nach der Trennung weitergeht, bleibt abzuwarten. Beruflich läuft es für den Schauspieler weiterhin hervorragend: Er ist aktuell in mehreren Filmprojekten und Serien zu sehen und hat bereits weitere Dreharbeiten für das kommende Jahr geplant. Auch für Marie-Jeanette, die sich in den letzten Jahren immer mehr auf ihre Karriere als Kunsthistorikerin konzentriert hat, wird sich beruflich einiges verändern.