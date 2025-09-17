Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?

Norbert Rier, Frontmann der Kastelruther Spatzen, kämpft mit gesundheitlichen Problemen und musste kürzlich sogar ins Krankenhaus.

Norbert Rier, der Frontmann der Kastelruther Spatzen, hat derzeit mit gleich mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor einigen Wochen musste der 65-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie er jetzt der Tageszeitung "Dolomiten" sagte, habe man bei den Untersuchungen festgestellt, dass er eine "Vorstufe zum Schlaganfall" erlitten habe.

Rier berichtete, ihm sei zuvor "schwindelig" geworden. In der Klinik stellte sich heraus, dass die Herzklappe, die ihm vor acht Jahren eingesetzt wurde, im Herbst erneut ersetzt werden muss. Auch ein Leistenbruch wurde diagnostiziert. "Dieser muss auch noch operiert werden. Alles kommt zusammen", so der Sänger.

Norbert Rier lässt sich nicht aufhalten Trotz dieser Befunde plant Rier, seinen Terminkalender so weit wie möglich einzuhalten. Die notwendige Herzklappen-Operation ist für Oktober in einer Innsbrucker Klinik vorgesehen. Bis dahin will er Auftritte absolvieren: "Ich hoffe, dass ich die Termine bis dahin alle wahrnehmen kann -indem ich mich überall zurückhalte, teilweise nehme ich Schmerzmittel. Ich versuche, das noch durchzuziehen – und dann wird man sehen."

Ein Termin ist für ihn besonders wichtig: das Spatzenfest in Kastelruth vom 10. bis 12. Oktober. Dort möchte er unbedingt auf der Bühne stehen. Rier zeigt sich trotz seiner Diagnose optimistisch: "Es geht zurzeit recht gut. Ich muss auf mich achten und kürzertreten. Dann wird es schon gehen."

Seit fast fünf Jahrzehnten prägt Rier die Kastelruther Spatzen und damit auch die deutschsprachige Volksmusik. Mit Liedern wie "Eine weiße Rose", "Sierra Madre" oder "Feuer im ewigen Eis" hat die Gruppe große Erfolge gefeiert. Ob bei Florian Silbereisen oder Stefan Mross – die Spatzen zählen bis heute zu den festen Größen der Schlagerszene.