Schwiegertochter gesucht" ohne Vera Int-Veen: Was macht eigentlich die Moderatorin?

Vera Int-Veen wurde durch ihre 90er-Jahre Talkshow bekannt. Danach stand sie unter anderem für die Sendung "Schwiegertochter gesucht" vor der Kamera. 2022 beendete die 56-Jährige ihre Karriere. Doch was macht die Talkmasterin eigentlich heute?

Als Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow "Vera am Mittag" wurde sie in den 90er-Jahren bekannt, 15 Jahre lang moderierte Vera Int-Veen die Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" bei RTL, ehe sie 2022 ihren Abschied vom Fernsehen erklärte. Jetzt kehrt die Verkupplungsreihe, die laut RTL-Ankündigung "viele Herzen höherschlagen lässt", mit acht neuen Folgen am Sonntag-Vorabend zurück – mit neuer Moderatorin: Angela Finger-Erben, bekannt durch RTL-Formate wie "Das Sommerhaus der Stars" oder "Temptation Island", übernimmt die mittlerweile 15. Staffel.