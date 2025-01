Simone Thomalla will bei "Let's Dance" privates Großereignis feiern

Es wird nicht mehr lange dauern, dann geht "Let's Dance" in die neue Staffel. Für 2025 haben sich interessante Promis für die tänzerische Herausforderung angemeldet. Unter ihnen ist Simone Thomalla . Die Schauspielerin hat sich für das RTL-Format vorgenommen, ein privates Ereignis mit den TV-Zuschauern zu teilen.

2010 nahm Sophia Thomalla an "Let's Dance" teil. In diesem Jahr wird ihre Mutter nachziehen. Neben Promis wie Christine Neubauer , Jeanette Biedermann oder auch Ben Zucker wird die ehemalige "Tatort"-Kommissarin das Tanzbein schwingen. "Mit großer Freude und noch größerem Respekt stelle ich mich der Herausforderung 'Let's Dance'", sagte sie RTL. Doch dabei möchte Simone Thomalla nicht nur eine gute Figur auf dem Tanzparkett machen, die Schauspielerin hat sich noch etwas anderes vorgenommen.

Let's Dance 2025 steht in den Startlöchern. Wird dieses Mal Florian Silbereisen dabei sein? RTL hat nun alle 14 Promis der neuen Staffel bekannt gegeben.

Große Feier bei "Let's Dance"

Am 11. April steht der 60. Geburtstag der gebürtigen Leipzigerin an. "Ich hoffe, meinen runden Geburtstag fit wie nie auf dem Tanzparkett feiern zu dürfen", wünscht sich die "Let's Dance"-Teilnehmerin. Ihr Geburtstag fällt passenderweise auf einen Freitag, an dem Ausstrahlungstag der Tanzshow. Doch um das private Ereignis mit den "Let's Dance"-Zuschauern feiern zu können, müsste Simone Thomalla mehrere Runde überstehen und Teil der Show bleiben. Ein Starttermin wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben.