So macht es sich Florian Silbereisen gemütlich: das private Zuhause des Schlagerstars

Florian Silbereisen und das Familienleben

In der Öffentlichkeit steht Florian Silbereisen im Mittelpunkt. Viele Fans wollen Autogramme und mehr aus dem Leben des Schlagerstars erfahren, sobald er auf der Straße zu sehen ist. Doch der Entertainer mag es privat ruhiger und möchte dann auf den ganzen Trubel verzichten. Das ist auch ein Grund, warum sich der TV-Star in einer kleinen Gemeinde niedergelassen hat. 2019 kaufte er eine Villa in dem 4000-Seelen-Ort Tiefgraben in Österreich. Zudem ist der 43-Jährige ein Familienmensch, der es sich gerne im Kreise seiner Liebsten gemütlich macht. "Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin", gibt Florian Silbereisen einen Einblick in sein Privatleben. Durch seine Geschwister Helga, Sarina, Rainer und Franz hat er bereits einige Nichten und Neffen. "Dann liegen wir gemeinsam ganz gemütlich einfach mit der Familie zu Hause rum, trinken einen Kaffee, gehen mit den Freunden wandern. Diese Auszeiten sind sehr, sehr wichtig für mich, und dann kann ich auch wieder Gas geben", verriet der Schlagerstar einst in einem Interview. Eigenen Nachwuchs hat er bislang noch nicht, obwohl er sich eine eigene Familie wünscht. "Eigene Kinder sind das größte Glück", ist er sich sicher.