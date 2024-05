So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren: Von Andrea Kiewel bis Markus Lanz

"Drei Teller für Lafer"-Spitzenkoch im Interview

Johann Lafer über die Kochkultur: "Ich glaube schon, dass der Trend umkehrbar ist"

Johann Lafer kehrt in seiner SAT.1-Show "Drei Teller für Lafer" zurück zur alten Kochshow. Im Interview erklärt der 66-jährige Küchen-Veteran, warum gerade so eine Show perfekt in unsere Zeit passt. Zudem spricht er über seinen Schauspiel-Ausflug in der ARD-Soap "Rote Rosen".

MEHR