Sohn von Schlagerlegende Roy Black ist obdachlos!

Mit schockierenden Neuigkeiten machte Torsten Höllerich, Sohn von Roy Black und Silke Höllerich zuletzt auf sich aufmerksam. Er offenbarte, dass er nach privaten Turbulenzen und vor allem durch die Trennung von seiner Frau nun obdachlos in Kolumbien lebt. Der Sohn von Schlagerlegende Roy Black lebt also auf der Straße und befindet sich aktuell am Tiefpunkt seines Lebens.

„Mein Leben ist eine endlose Kette von Fehlern“

Gegenüber der Bild-Zeitung verriet der 48-jährige: „Mein Leben ist eine endlose Kette von Fehlern.“ Dabei fing damals alles so vielversprechend und harmonisch an. In seiner Wahlheimat Kolumbien fand er seine große Liebe, Ehefrau Maria, mit der er den gemeinsamen Sohn Dominique (4) hat. Sein Leben schien erfüllt von Liebe und glücklicher Momente. Das änderte sich im August 2023: Damals war seine Frau mit dem zweiten Kind schwanger, verlor es aber in der vierten Schwangerschaftswoche. Ein Verlust, den die Ehe nicht verkraftete, die Trauer war zu groß und das Paar ging von nun an getrennte Wege. Torsten Höllerich, der schon lange mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat, erlitt einen schweren Rückfall und wurde nach einem Zusammenbruch in eine Klinik gebracht.