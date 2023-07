"Sommerhaus der Stars" 2023: Aleks und Vanessa posten freizügiges Bild – und werden scharf kritisiert

Wer sind die beiden?

Aleksandar Petrovic kommt aus Mülheim an der Ruhr und wurde 1991 geboren. Er ist Fitnesscoach und wurde später zum Reality-TV-Teilnehmer. Bei "Love Island" hatte er im Jahr 2019 seinen ersten Auftritt im Fernsehen. Große Aufmerksamkeit bekam er jedoch während seiner Teilnahme an der Reality-Show "Temptation Island VIP". Hier lernte Aleks die Verführerin Vanessa kennen. Sie wurde 2000 geboren und nimmt ebenfalls öfter an Reality-TV-Shows teil. Ihr Vater kommt aus Nigeria, doch Vanessa wurde in Berlin groß. Sie versuchte sich als Influencerin und war erfolgreich: Mittlerweile hat die junge Frau über 140.000 Follower auf Instagram. In der Show "Temptation Island VIP" machte sie die Verführerin an den Aleks ran, der nicht lange zögerte und noch während der Dreharbeiten seine damalige Freundin mit Vanessa betrog. Schon seit längerem ist klar, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnehmen wird, wo sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ in diversen Wettbewerben antreten müssen. Die Dreharbeiten begannen im Mai und sind bereits abgeschlossen.