"Sommerhaus der Stars" 2023: Claudia Obert Max Suhr fliegen in Folge eins aus dem Sommerhaus

Kein wichtiges Match verpassen

Von DAZN bis SportdeutschlandTV: Diese Streaming-Angebote gibt es im Sportbereich

Am Wochenende startet die Bundesligasaison 2023/24. Wer die Fußballspiele live verfolgen möchte, muss sich, dank der Aufteilung der Senderechte, auch in der kommenden Spielzeit wieder auf einen Übertragungs-Wirrwarr bei den Streaminganbietern einstellen – und vor allem ordentlich in die Tasche greifen.

