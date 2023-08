"Sommerhaus der Stars" 2023: Claudia Obert und Max Suhr nicht mehr zufrieden mit ihrer Beziehung

Claudia Oberts Beziehung mit dem 25-jährigen Max Suhr sorgte von Anfang an für große Aufregung. Nach dem "Sommerhaus" scheint die Trash-Ikone jedoch nicht mehr mit ihrem Partner zufrieden zu sein. Wird das Paar ein Opfer vom Sommerhausfluch?

Der Sommerhausfluch am Werk?

Der Umstand, dass Claudia Obert so wild mit einem Stripper zugange ist, wird ihrem Freund Max Suhr vermutlich nicht gefallen. Zwar führen die beiden eine offene Beziehung, sodass beispielsweise ein Besuch im Stripclub kein absolutes No-Go ist. Trotzdem bleibt die Frage offen, wie zufrieden Claudia Obert in ihrer Beziehung mit ihrem über 35 Jahre jüngeren Freund sein kann, wenn sie sich derart explizit von einem Stripper verwöhnen lässt. Da die beiden vor kurzem am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen haben, liegt die Vermutung nahe, dass sie vom "Sommerhausfluch" betroffen sein könnten. Dieser Begriff beschreibt das recht häufig auftretende Phänomen, dass Paare dem Druck im Sommerhaus nicht standhalten und sich kurz nach der Teilnahme trennen. Dafür würden auch die Gerüchte sprechen, laut denen das extravagante Paar als erstes aus der Reality-Show geflogen ist. Weitere Infos dazu findet ihr hier. Ob Claudia Obert und Max Suhr das gleiche Schicksal ereilen wird, bleibt abzuwarten.