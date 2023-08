"Sommerhaus der Stars" 2023: Haben Aleks und Vanessa auf Insta-Aufnahmen Tiere gequält?

Das umstrittene "Sommerhaus der Stars"-Pärchen macht sich wiederholt unbeliebt. Nun sind Aufnahmen aufgetaucht, auf denen die beiden Amateure reiten. Viele Fans sprachen von Tierquälerei.

Das sind Aleks und Vanessa Aleksandar Petrovic kommt aus Mülheim an der Ruhr geboren und ist Personal Trainer. Das erste Mal war er 2019 in der Show "Love Island" im TV zu sehen. Wirklich bekannt wurde er jedoch erst in der Sendung "Temptation Island VIP". Hier lernte der Reality-TV-Darsteller Vanessa kennen. Sie ist neun Jahre jünger als Aleks und ebenfalls oft im Reality-TV zu sehen. Ihr Vater stammt aus Nigeria, Vanessa selbst wuchs in Berlin auf. Sie arbeitet als Influencerin und hat mittlerweile ca. 143.000 Follower auf Instagram. Bei "Temptation Island VIP" warf sie ich an den vergebenen Aleks ran, der kurzerhand noch während der Dreharbeiten seine damalige Freundin mit Vanessa betrog. Fans reagierten mit absolutem Unverständnis. Schon seit längerem ist bekannt, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnimmt, wo sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ in diversen Wettbewerben antreten müssen.

Quält das Pärchen auf diesen Aufnahmen Pferde? Auch auf ihren Social Media-Kanälen sorgt das Pärchen immer wieder für Kritik. Ein Video erlangte nun besonders viel negative Aufmerksamkeit. In dem Clip reiten die beiden auf großen, schwarzen Pferden einen Sandstrand entlang und haben sichtlich Spaß. Doch schon in der Bildunterschrift gab das Paar zu, sich nicht mit Pferden auszukennen und noch nie geritten zu sein. Das bestätigten Social Media-Nutzer in den Kommentaren. Während die einen es mit Humor nahmen und Kommentare wie "Da bekommt das Sprichwort „sitzt wie ein Affe aufm Schleifstein“ ne ganz neue Bedeutung" posteten, warfen andere den beiden direkte Tierquälerei vor. "Das sie komplett falsch die zügel halten + am gebiss zerren, falsche bügel größe haben und die pferde dort in einem kathastrophalen zustand leben", kommentierte ein Fan und erhielt dafür 250 Likes. "Solche Tiere leben meist unter schlechten Bedingungen", merkt ein anderer Fan an. Die Haltung der Zügel wurde mehrfach durch Kommentare wie "Einmal das Gebiss selber spüren um zu wissen wie die pferde sich fühlen!" angeprangert. Besonders Aleks wurde zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass das von ihm gerittene Pferd für sein Gewicht nicht ausgelegt sei. Ein zu hohes Gewicht kann bei Pferden zu schlimmen Schmerzen führen und sogar Lahmheiten auslösen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aleksandar Petrović | Temptation Island VIP (@aleks_petrovic1) Ausstrahlung Wie das Paar sich im "Sommerhaus der Stars" schlägt, erfahrt ihr im Spätsommer dieses Jahres. Das genaue Releasedatum hat RTL noch nicht bekanntgegeben. Die Dreharbeiten von "Das Sommerhaus der Stars" begannen am 15. Mai und sind bereits abgeschlossen. Da in den letzten Jahren die Ausstrahlung stets im September oder Oktober erfolgte, scheint eine Veröffentlichung im Juli oder August unwahrscheinlich. Außerdem erscheint im August bereits die RTL-Show "Are You The One – Realitystars In Love" Wahrscheinlich wird die neue Staffel also vermutlich im September 2023 auf RTL ausgestrahlt. Mehr Infos zum Release findet ihr hier!