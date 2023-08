"Sommerhaus der Stars" 2023: Po versohlt: Claudia Obert lässt sich von Stripper verwöhnen!

Claudia Obert besucht Stripclub von Olivia Jones

Die Trash-Ikone Claudia Obert bewegt sich oft in interessanten Kreisen. Wenig verwunderlich also, dass sich die Unternehmerin entschied, in ihrer aktuellen Heimatstadt den Stripclub der Dragqueen Olivia Jones auf dem legendären Hamburger Kiez zu besuchen. Hier ließ Claudia Obert ihrer Lust anscheinend freien Lauf, was zu skurrilen Szenen führte. Hier findet Ihr übrigens heraus, ob Claudia Obert aus dem Sommerhaus geekelt wurde!