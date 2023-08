"Sommerhaus der Stars" 2023: Üble Kritik: Aleks und Vanessa posten respektloses Video!

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu sind seit einem Jahr zusammen. Ein neues Instagram-Video zum Jubiläum empörte nun die Social Media-User.

Wer sind Aleks und Vanessa? Aleksandar Petrovic wurde 1991 in Mülheim an der Ruhr geboren und war Fitnesscoach, bevor er zum Reality-TV-Darsteller wurde. Seinen ersten Auftritt im Fernsehen hatte er 2019 bei der Show "Love Island". Fragwürdigen Ruhm erlangte er jedoch besonders durch seine Teilnahme an der Show "Temptation Island VIP". Hier lernte er Vanessa kennen. Sie wurde 2000 geboren und ist ebenfalls eine regelmäßige Reality-TV-Teilnehmerin. Ihr Vater stammt aus Nigeria, sie selbst wuchs in Berlin auf. Nach ihrer Arbeit im Kundensupport begann sie ihre Karriere als Influencerin und hat mittlerweile ca. 143.000 Follower auf Instagram. Bei "Temptation Island VIP" machte sie sich an Aleks ran, der darauf prompt noch während der Dreharbeiten seine damalige Freundin mit Vanessa betrog. Schon seit längerem ist klar, dass das Paar gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnehmen wird, wo sie gegen andere Paare um ein Preisgeld von 50.000€ in diversen Wettbewerben antreten müssen. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

Darum sind Fans empört über das Jubiläumsvideo auf Instagram Die Beziehung von Aleks und Vanessa wurde von Beginn an kritisiert. Zuschauerinnen und Zuschauer warfen den beiden vor, völlig ohne Mitgefühl für Aleks' ehemalige Freundin Christina Dimitriou gehandelt zu haben. So wäre es für Aleks und Vanessa zum Beispiel möglich gewesen, erst ihre Beziehung zu beginnen, nachdem Aleks in der Wiedersehensfolge mit Christina Schluss machte. Stattdessen begannen die zwei sofort ein Techtelmechtel. Dieses Fremdgehen kam gar nicht gut an.

Aufgrund ihres aktuellen Jubiläumsvideos wurde Aleks und Vanessa schon wieder vorgeworfen, ihre vergangenen Fehler nicht eingesehen zu haben. Das Video besteht aus vielen kurzen Clips des Paares, die im letzten Jahr entstanden sind. Das Brisante: Im Video sind auch Ausschnitte aus dem gemeinsamen Auftritt bei "Temptation Island VIP" zu sehen. Hier turtelte das neue Paar herum, während Christina in der Villa der Frauen darauf wartete, ihren Freund Aleks wiedersehen zu dürfen. Die Fangemeinde zeigte sich wenig begeistert. "Wow frech die Aufnahmen von TI zu nehmen..", kommentiert eine Userin. Andere werden noch direkter: "Beide ein no Go!!!" sagt eine andere Nutzerin zum Video. Beliebt haben sich Aleks und Vanessa also mal wieder nicht gemacht.

Ausstrahlung Wie das Paar sich im "Sommerhaus der Stars" schlägt, erfahrt ihr im Spätsommer dieses Jahres. Das genaue Datum der Veröffentlichung hat RTL nicht bekannt gegeben. Die Dreharbeiten von "Das Sommerhaus der Stars" begannen am 15. Mai und sind bereits abgeschlossen. Da in den letzten Jahren die Ausstrahlung stets im September oder Oktober erfolgte, scheint eine Veröffentlichung im Juli oder August unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird die neue Staffel also vermutlich im September 2023 auf RTL ausgestrahlt. Mehr Infos zum Release findet ihr hier!