"Sommerhaus der Stars": Beziehung von Claudia Obert und Max Suhr verschlechtert sich

Immer mehr Gründe für mögliche Trennung

Einige Gründe, die gegen eine gesunde und langfristige Beziehung des Paares sprechen, waren von Anfang an klar. So sollte nicht unterschätzt werden, dass Claudia Obert 61 Jahre alt ist, während Max Suhr gerade seinen 25. Geburtstag hinter sich hat. Das Paar trennt damit ein Altersunterschied von 37 Jahren. Das kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, da die beiden sich in völlig unterschiedlichen Phasen ihres Lebens befinden. So zeigt auch eine Studie der Michigan University, dass mit steigendem Altersunterschied auch das Risiko einer Trennung steigt. Keine guten Nachrichten für Claudia Obert und Max Suhr.