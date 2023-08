"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert im Liebesdrama: "Mein Herz wurde gebrochen!"

Viele haben die Beziehung der Unternehmerin mit dem 25-jährigen Max Suhr belächelt. Doch die beiden sind nun schon seit über einem Jahr unzertrennlich und turteln verliebt in der Öffentlichkeit. "Ich war in den letzten zehn Jahren mit keinem Mann so lange zusammen wie mit Max", verriet die 61-Jährige in einem RTL-Interview. Skandale und Gehässigkeiten scheinen an Claudia Obert abzuprallen. Doch hin und wieder zeigt die Trash-Ikone auch ihre verletzliche Seite. Bereits ihr Start ins Liebesleben hatte wenig mit "echten Gefühlen" zutun.

Herzschmerz bei Claudia Obert

In ihrem Buch "Life is a Party – Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen" beschreibt Claudia Obert wie pragmatisch es damals ablief, als sie 15 Jahre alt war. In ihrer Heimat im Breisgau baggerte sie den zehn Jahre älteren Ulli an, der Kellner in einer Dorf-Disco war und ließ sich entjungfern. Doch es gab einen anderen Mann, der es schaffte ihr Herz zu berühren und für großen Liebeskummer sorgte. „Nach Disco-Ulli kam ein Typ, der mein Herz gebrochen hat“, schlägt die Skandalnudel ernstere Töne an. Das war mit 17 Jahren und noch heute tue ihr die Erinnerung daran weh: „Die Zeit heilt überhaupt nicht alle Wunden. Da, wo die ganz große Liebe mal emotional an mir rumgeprökelt hat, ist heute noch ein dicker Schorf".