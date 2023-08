"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert landete nach Eskalation für kurze Zeit im Knast

Claudia Obert stand schon mehrfach in den Schlagzeilen. Was viele aber nicht wissen: Die Teilnehmerin an der diesjährigen Auflage von „Sommerhaus der Stars“ saß schon mal im Gefängnis. Verraten hat sie dieses pikante Detail ihrer Biografie, als sie 2017 an „Promi Big Brother“ teilnahm. Unverblümt erzählte sie von den Gründen ihrer Verhaftung, bei der sie nicht gerade ein schmeichelhaftes Bild abgab.