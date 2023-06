"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert und Max Suhr wollen ein gemeinsames Baby bekommen

Dreiteilige ZDF-Reihe

Verstörende Einblicke in den russischen Krieg: ZDF-Reporterinnen filmen Gehirnwäsche-Methoden

Eine Zehnjährige als "Verbrecherin", Patriotismus-Unterricht an Schulen und Soldaten, die "wie Tiere" behandelt werden: Die dreiteilige ZDF-Reihe "Geheim in Russland" gibt verstörende und so bislang nicht gesehene Einblicke in den russischen (Kriegs-)Alltag.

MEHR