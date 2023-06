"Sommerhaus der Stars": Claudia Obert und Max Suhr wollen gemeinsames Baby kriegen

Noch vor Ausstrahlung der Reality-TV-Show "Sommerhaus der Stars" sorgt die außergewöhnliche Beziehung von Claudia Obert und Max Suhr für großes Aufsehen. Seitdem Sommer letzten Jahres ist das ungleiche Paar liiert, bei dem direkt der große Altersunterschied von 37 Jahren ins Augen springt. Das hindert die 61-Jährige aber nicht daran, die Familienplanung mit ihrem jungen Lover in Angriff zu nehmen. Nun hat die Unternehmerin verraten, wie weit sie mit ihrem Vorhaben ist und sorgte dabei mit einer Aussage für eine große Überraschung.

Max Suhr und Claudia Obert nehmen kein Blatt vor dem Mund und plaudern gerne über intime Details aus ihrer Beziehung. Somit ist bekannt, das die beiden eine offene Beziehung führen. "Sie kann machen, was sie will – er sollte nur besser aussehen als ich", scherzte Max Suhr im Interview mit t-online über ihr Verhältnis. Obwohl die beiden oft belächelt werden, zeigt sich das skurrile Paar in der Öffentlichkeit frisch verliebt und harmonisch. Diese Beziehung möchte die trinkfreudige Unternehmerin mit einem Baby krönen. Mit 17 Jahren war die Trash-Ikone bereits einmal schwanger, verlor aber das Kind.