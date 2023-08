"Sommerhaus der Stars"-Liebes-Outing: So reagiert Simone Mecky-Ballack auf Claudia Oberts Attacke

Schriftsteller in der "NDR Talkshow"

Wladimir Kaminer wütend über Russland: "Ich schäme mich für mein Land"

Wladimir Kaminer blickt traurig und wütend auf sein Heimatland. In Russland erblickte der Schriftsteller das Licht der Welt. In der "NDR Talkshow" sprach er über die schwierige politische Situation in Russland und seine Scham bezüglich des Krieges in der Ukraine.

