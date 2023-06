"Sommerhaus der Stars": Pia Tillmann berichtet von heftiger Erfahrung in TV-Show

Obwohl das "Sommerhaus der Stars" noch nicht einmal über die Bildschirme flimmerte, werden immer mehr Details zu den neuen Folgen bekannt. Pia Tillmann nimmt in diesem Jahr mit ihrem Freund Zico Banach an dem Liebes-Experiment teil. Die Soap-Darstellerin machte erstmals Erfahrung mit einem Reality-TV-Format. Was für die 35-Jährige besonders heftig dabei war und warum sie in der Zeit viel weinen musste, verriet Pia Tillmann auf Instagram.

Pia Tillmann, bekannt aus Formaten wie "Berlin -Tag und Nacht" und "Köln 50667", wagte sich mit ihrem Freund in das "Sommerhaus der Stars". Dort ist Eskalation und Chaos vorprogrammiert, wenn die extrovertierten Promis auf engstem Raum zusammenkommen und zahlreiche Spiele absolvieren müssen. Wie heftig das sein kann, erlebte die gebürtige Münsteranerin nun selbst. Auf Instagram verriet sie, dass der Dreh für sie eine prägende und emotionale Zeit gewesen sei. "Ich bin die mit dem Taschentuch!", scherzte die 35-Jährige über ihre Tränen, die in der TV-Show flossen.

Eskalation im "Sommerhaus der Stars"

Die Emotionen kochten bei Pia Tillmann aus verschiedenen Gründen hoch. Die Trennung von ihrem sechs-jährigen Sohn Henry war besonders hart für die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin. Noch nie waren Mutter und Sohn so lange ohne Kontakt zueinander. In der Zeit passte Henrys Vater, der Soap-Darsteller Steffen Donsbach, auf den Kleinen auf. Auch die Spiele machten Pia Tillmann in der Show zu schaffen. Doch das alles sei nicht so schlimm gewesen, wie die nervlichen Strapazen. Das "Ertragen von Dingen, die komplett gegen die eigene Natur gehen, war mehr als hart", erklärte die Soap-Darstellerin. In der Villa mit den krawallfreudigen Promis hätte sie "Eskalation" erlebt. "Ich kann euch sagen, es wird eine spannende, unterhaltsame Staffel mit einigen Dingen, die eskaliert sind", gab Pia Tillmann erste Einblicke.