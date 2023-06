"Sommerhaus der Stars"-Star Claudia Obert in der CDU: So geht die politische Karriere der Trash-Ikone voran

Claudia Obert überrascht immer wieder mit neuen Projekten. Demnächst ist die Unternehmerin bei ihrem "Sommerhaus der Stars"-Abenteuer, mit ihrem Freund Max Suhr, im TV zu sehen. Doch die 61-Jährige will noch mehr als Partys, Prunk und pöbelnde Promis. Bereits 2021 kündigte Claudia Obert an, in die Politik gehen zu wollen. Die CDU ist dabei die Partei ihrer Wahl. Was ist aus ihrem Vorhaben geworden und was sagt die CDU selbst zu ihrer ungewöhnlichen Wahlhelferin?

"Es dauert nicht mehr lange und ich bin hier drin in der Hamburgischen Bürgerschaft – yes", kündigte Claudia Obert mit einem Video auf Instagram ihr politisches Vorhaben an. Seit 2021 ist die Millionärin Mitglied in der CDU. Damals wurde Claudia Obert sogar feierlich durch die Parteizentrale in Hamburg geführt. Über eine Einladung zur Weihnachtsfeier der Jungen Union war sie sehr erfreut. Die Jugend der CDU hatte es Claudia Obert besonders angetan. In dem Jahr kam Maxim Loboda, damals Landesgeschäftsführer der Jungen Union, zu einer "Happy Hour"-Party der Hamburgerin. Bei einem Glas Sekt posierten die beiden Arm in Arm für Fotos. Die daraufhin entstandenen Flirt-Gerüchte dementierte der damals 22-Jährige.

Übernimmt Claudia Obert bald eine Position bei der CDU? "Kein links oder rechts, sondern klarer, objektiver Verstand – das fehlt in der Politik", war Claudia Oberts damalige Ansage und wollte mit ihren Erfahrungen als erfolgreiche Unternehmerin die "eingestaubte" Politik nach vorne bringen. Was ist aus den politischen Ambitionen der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin geworden? Und was sagt die CDU zu Claudia Obert als aktives Parteimitglied?

Große Begeisterung löste diese überraschende Unterstützung der Trash-Ikone bei der Parteizentrale der Landes-CDU wohl nicht aus. Auf Anfrage von t-online gab es die trockene Antwort: "Wir haben ihre Äußerungen zur Kenntnis genommen. Wenn Frau Obert für die Landesliste kandieren möchte, wünschen wir ihr viel Glück. Vor 2024 werden wir uns aber nicht mit der Aufstellung der Landesliste befassen." Die nächsten Wahlen werden erst 2025 in Hamburg stattfinden. Es bleibt also spannend, ob Claudia Oberts Interesse an der Politik bis dahin bestehen bleibt. Es würde bestimmt ein bunter und partyreicher Wahlkampf werden.