„Sonne über Gudhjem: Ein Bornholm-Krimi“: Michael Kobr verrät, warum sein neuer Krimi all Kluftinger-Fans begeistern wird

Am 30. August erscheint dein Buch „Sonne über Gudhjem: Ein Bornholm-Krimi“. Worum geht es in dem neuen Krimi?

Meine vorigen Krimis – allein 12 Kluftingerromane - habe ich alle mit Volker Klüpfel im Duo geschrieben. Nach so vielen gemeinsamen Büchern wuchs auch der Wunsch nach einem Soloprojekt. Die konkrete Idee zum Krimi kam mir, als ich auf Bornholm im Urlaub war. Es ist für mich ein Sehnsuchtsort, wie Skandinavien im Kleinen. Ich hatte mit der Familie ein Haus im Wald gemietet und mir vorgenommen, diesmal nicht zu arbeiten. Am vierten oder fünften Tag wurde mir dann doch langweilig, und da kam die Müllabfuhr, mit einem himmelblauen LKW. Und auf diesem Laster stand in geschwungenen Lettern „Lennart Ipsen“. Ich fand den Namen so gut, dass ich mir dachte: Warum nicht aus der Insel, auf der ich so oft war, und die ich so mag, nicht einen Krimischauplatz machen?